Scicli – Attimi di grande paura e un lieto fine a Cava d’Aliga, frazione balneare di Scicli, dove la prontezza di un bagnante sciclitano, Alessio Di Martino, ha evitato una tragedia in mare. Una coppia di turisti di Genova è stata salvata grazie al tempestivo intervento dello sciclitano, che non ha esitato a tuffarsi per prestare soccorso.

L’episodio si è verificato a causa delle forti correnti che, probabilmente, hanno messo in difficoltà i due turisti. L’uomo e la donna hanno iniziato a dimenarsi, faticando a rimanere a galla.

La scena è stata notata da un bagnante sciclitano, che si è subito reso conto della situazione. Con grande audacia, si è tuffato in acqua, raggiungendo prima la donna e mettendola in salvo. Ha poi richiamato l’attenzione di altre persone sulla spiaggia, che hanno prestato aiuto anche all’uomo.

Grazie alla sua rapidità e al suo coraggio, la coppia è stata tratta in salvo, e la disavventura si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi.