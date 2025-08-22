Vittoria – E’ ancora in vigore il divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile. Lo annuncia una nota stampa diffusa oggi dal Comune di Vittoria. In attesa di altri accertamenti, nonostante ieri sia stato effettuato un ulteriore prelievo e uno scavo per ispezionare la rete idrica nel luogo dove si è verificato il problema, senza avere riscontrato anomalie, l’ordinanza rimane in vigore fino a quando, i valori già nettamente migliorati, non saranno rientrati nei parametri previsti.

