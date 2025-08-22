Modica – Modica piange Francesca Di Martino, morta a soli 50 anni dopo aver combattuto con tenacia contro una lunga malattia. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio non solo nella sua famiglia ma anche in città. Francesca era la sorella della giornalista Giulia Di Martino e cognata dell’onorevole Nino Minardo. La notizia è stata diffusa da Videoregione, emittente televisiva del gruppo Minardo, con una nota di cordoglio per il marito Salvuccio.

Diversi i messaggi postati sui social per esprimere la vicinanza alla famiglia di Francesca. “La segreteria cittadina di Forza Italia Vittoria Scoglitti – si legge in un post di Andrea La Rosa della segreteria cittadina di Forza Italia – esprime le più sentite e sincere condoglianze all’on Nino Minardo per la perdita della cognata, sorella della moglie Giulia Di Martino, a cui inviamo la nostra vicinanza e il nostro affetto per il triste evento. A lei e ai suoi cari, ai famigliari tutti, le più sincere condoglianze di tutti noi”. Alla famiglia Di Martino e Minardo le più sentite condoglianze della redazione del QuotidianodiRagusa.