Modica – Serata dedicata interamente agli sponsor, quella andata in scena il 19 Agosto presso La Merceria e Frog di Modica Bassa. Un classico per il Modica Calcio che da sempre ha organizzato un incontro con tutti i sostenitori del progetto a pochi giorni dall’inizio della stagione, per ringraziarli del loro supporto e dimostrate l’importanza di ognuno di loro per la sostenibilità del progetto.

La serata, guidata da Salvatore Cannata, ha visto protagonisti i colori rossoblù e coloro che li sostengono come partner commerciali, in un progetto, quello del Modica Calcio, che da sempre ha voluto creare una rete di imprenditori, un network che possa rendere questo progetto sostenibile e fruibile nel tempo, con l’unico obiettivo di dare un futuro solido ai colori rossoblù e a tutti coloro che ne faranno parte, in campo e fuori.

Durante la serata sono state presentate anche le nuove maglie che accompagneranno la stagione 2025/2026, la prima, rigorosamente a righe rossoblù, la seconda a tinta unica bianca con fasce laterali antracite e la terza, che ogni anno stupisce per stile e novità, che in questa stagione sarà nera con un campo magnetico di colori e forme ad esaltarne lo stile.

Proprio sulle nuove maglie saranno presenti sponsor di rilievo, su tutti Ermeslink ormai iconico nel connubio con la squadra di calcio modicana che dura da ben 5 anni. Sulla maglia saranno presenti anche Siluce, come partner ormai consolidato così come Franzy’s, i nuovi arrivi come La Struttura e Orofollia insieme ad un partner d’eccezione come Chiamarsi Bomber, mentre nei pantaloncini torna a mostrarsi Di Raimondo Auto.

Un’importante occasione per presentare anche la nuova squadra, lo staff e tutta la dirigenza, un folto gruppo di professionisti che hanno potuto vedere con i propri occhi la rete imprenditoriale che si muove dietro il Modica Calcio, a giustificare l’impegno richiesto e lo sforzo che ogni giorno si dovrà fare per gettare il cuore oltre l’ostacolo con fame e determinazione, concetto ribadito anche dalla special Guest della serata Valeria Calabrese, campionessa di Boxe modicana.

Chiusa la Kermesse anche quest’anno, adesso ci si concentrerà solamente sul campo in vista della prima gara di Coppa Italia contro il Palazzolo, tutto con un partner speciale presentato ieri, Chiamarsi Bomber, che racconterà le gesta della squadra in quello che è uno dei canali più importanti a livello nazionale, uno dei brand più solidi nel mondo calcistico social.