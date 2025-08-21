La comunità di Caucana e Comiso è sotto shock per una tragedia che si è consumata oggi. Un bambino di soli due anni è annegato nella piscina della villa di famiglia, dove stava trascorrendo la giornata. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno tentato a lungo di rianimare il piccolo, ma ogni sforzo è risultato vano. Per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera famiglia, molto nota a Comiso. L’episodio ha gettato nel dolore i familiari e l’intera comunità locale. (Foto di repertorio)