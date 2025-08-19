Sampieri – L’appuntamento con Simonetta Agnello Hornby di venerdì 22 agosto alle 19.00 nel living del Pata Pata di Sampieri, frazione balneare di Scicli, è annullato. Alla base della decisione la comunicazione che la scrittrice è impossibilitata a raggiungere Sampieri per motivi strettamente personali.
L’autrice, che vive a Londra, doveva affrontare nella sua lectio magistralis il tema: “La letteratura del ‘900 siciliano con gli occhi delle donne”. Si è riservata di farlo in una prossima occasione.
La direzione artistica e l’organizzazione degli eventi ringrazia la scrittrice siciliana per avere condiviso il progetto culturale della settima edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e la seconda di “Cogitare” e le augura buona vita sempre.
