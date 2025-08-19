Finalmente una buona notizia per la Sicilia. Dopo giorni di maltempo con piogge e temporali, le previsioni meteo di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia” annunciano un netto miglioramento. Per la giornata di domani, mercoledì 20 agosto, l’alta pressione si rafforzerà, portando sole e un sensibile aumento delle temperature.

Le previsioni nel dettaglio

La mattinata si presenterà serena o con poche nuvole. La situazione rimarrà invariata nel corso della giornata, con solo qualche nuvolosità alta e innocua in aumento da ovest. I temporali che hanno interessato i settori interni sud-orientali lasceranno spazio a un tempo stabile e soleggiato su tutta l’isola.

Venti e mari

Le temperature saranno in aumento. I venti soffieranno deboli o moderati orientali sul Tirreno, mentre saranno moderati, e localmente forti, sullo Stretto di Sicilia. Sullo Ionio il vento sarà moderato da sud-ovest. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi, ma i bacini occidentali tenderanno a diventare molto mossi nel pomeriggio.