La nuova Rottamazione Quinquies, che dovrebbe essere inclusa nella Legge di Bilancio 2026, si annuncia come un provvedimento selettivo. L’obiettivo del governo è di aprirla solo ai contribuenti “credibili”, escludendo i “rottamatori seriali” che in passato hanno usato le sanatorie per bloccare pignoramenti e fermi amministrativi senza mai saldare i conti.

Un magazzino fiscale affollato da recidivi

I dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono chiari: il debito residuo supera i 1.279,8 miliardi di euro, e di questi il 40% è di difficile recuperabilità. Gran parte del problema è causato da un’elevata recidività: il 60% dei contribuenti con debiti non estinti è recidivo in almeno dieci annualità, e il 77% di chi riceve una nuova cartella era già insolvente nei tre anni precedenti. Solo il 20% degli atti viene regolarizzato tempestivamente.

I nuovi requisiti per accedere

La nuova rottamazione punta a invertire questa tendenza con regole più rigide:

Esclusione dei recidivi : Chi in passato ha aderito a rottamazioni senza completare i pagamenti non potrà accedere alla nuova misura. L’obiettivo è colpire chi ha usato le sanatorie solo per ottenere una sospensione temporanea delle azioni esecutive.

: Chi in passato ha aderito a rottamazioni senza completare i pagamenti non potrà accedere alla nuova misura. L’obiettivo è colpire chi ha usato le sanatorie solo per ottenere una sospensione temporanea delle azioni esecutive. Anticipo obbligatorio per grandi debitori : Per i debiti superiori a 50.000 euro , si sta valutando l’introduzione di un anticipo obbligatorio del 5% dell’importo totale. Questo servirà come prova della reale intenzione del contribuente di saldare il debito. Per questi grandi debitori sono previsti anche sgravi su sanzioni e interessi.

: Per i debiti superiori a , si sta valutando l’introduzione di un anticipo obbligatorio del dell’importo totale. Questo servirà come prova della reale intenzione del contribuente di saldare il debito. Per questi grandi debitori sono previsti anche sgravi su sanzioni e interessi. Maxi-rateizzazione : Per chi rispetta i requisiti, la rottamazione quinquies offrirà un piano di rientro fino a 10 anni (120 rate mensili), con un’ampia tolleranza fino a 8 rate non consecutive prima della perdita del beneficio.

: Per chi rispetta i requisiti, la rottamazione quinquies offrirà un piano di rientro fino a (120 rate mensili), con un’ampia tolleranza fino a prima della perdita del beneficio. Cancellazione per i debiti minori: Per le cartelle più esigue, si sta valutando un saldo e stralcio con cancellazione automatica per importi fino a 5.000 euro.

La bozza del provvedimento potrebbe essere pronta già a settembre 2025, con le adesioni attese tra gennaio e aprile 2026. I primi pagamenti potrebbero partire da giugno 2026. L’obiettivo del governo è chiaro: aiutare chi ha la volontà, ma non le risorse, per onorare il debito, tagliando fuori i “furbetti”.