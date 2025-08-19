Il conto alla rovescia è quasi terminato. A partire dal 1° settembre 2025, i lavoratori che rinunceranno alla pensione anticipata per continuare a lavorare riceveranno il “Bonus Giorgetti”, un incentivo che promette di aumentare lo stipendio netto fino al 10%.

Chi può accedere al bonus

L’incentivo è rivolto ai lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, che entro il 31 dicembre 2025 raggiungono i requisiti per:

Quota 103 (almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi).

(almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi). Pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

L’adesione è su base volontaria e l’obiettivo del governo è premiare chi decide di non ritirarsi e rimanere nel mondo del lavoro.

Come funziona e quanto vale

Il bonus non è un aumento diretto, ma uno sgravio contributivo. Il lavoratore non dovrà più versare la propria quota di contributi previdenziali all’INPS (per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, questa quota è del 9,19% del lordo mensile). L’importo, che non è soggetto a tassazione, viene girato direttamente in busta paga.

Per fare un esempio pratico:

Con uno stipendio lordo mensile di 2.000 euro, l’aumento netto è di circa 184 euro .

. Con 2.500 euro lordi, si arriva a circa 230 euro in più.

Importante: il datore di lavoro continuerà a versare regolarmente la propria quota di contributi, il che significa che, pur rinunciando alla propria parte, la futura pensione non sarà azzerata, ma solo leggermente inferiore rispetto a chi avrebbe continuato a versare entrambi i contributi.

Requisiti e scadenze

Per ottenere il bonus è necessario presentare domanda online all’INPS o tramite un patronato, rispettando i seguenti requisiti:

Essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (o a forme sostitutive).

Aver maturato i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025.

Non essere già titolari di una pensione diretta (con eccezione dell’assegno di invalidità).

Non aver raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.

Il bonus verrà erogato fino a quando il lavoratore non deciderà di andare in pensione o non raggiungerà l’età pensionabile. I lavoratori del settore privato che hanno già fatto richiesta riceveranno il primo accredito nella busta paga di settembre, mentre i dipendenti pubblici dovranno aspettare novembre.