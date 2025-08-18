Modica – Il cioccolato di Modica Igp sempre più presente quale ingrediente caratterizzante nei gelati prodotti sia dagli artigiani gelatieri italiani, che dalla grande industria che ne garantisce una ampia diffusione in Italia e nei Paesi europei. La caratteristica e unica granulosità del cioccolato di Modica IGP, ben si sposa con la cremosità dei gelati immessi in commercio.

Tre casi significativi stanno caratterizzando l’estate 2025: la scelta di Sammontana che dopo 70 anni, di attività oggi è la prima azienda italiana di gelato, oltre a essere il leader della pasticceria surgelata nel Paese.

Infatti , per valorizzare il BARATTOLINO della “Linea sublime cioccolato” Sammontana ha scelto il “Cioccolato di Modica IGP” . Sublime Cioccolato è il gusto più intenso che ci sia, perfetto per gli amanti del gelato al cioccolato caratterizzato dalla originale granulosità del 9% di “Cioccolato di Modica IGP” , arricchito con il 4% di Granella di “Cioccolato di Modica IGP”.

Per la “Linea Coni” proposto il Cono Cinque Stelle Cioccolato Gelato al cioccolato decorato con variegatura al cioccolato e granella di cioccolato 100% “Cioccolato di Modica IGP”.

Per la “Linea Coppe” la oramai famosa Coppa d’Oro Cioccolato di Modica: Gelato al gusto vaniglia con panna fresca, meringhe, variegatura al cioccolato e granella di cioccolato 100% “Cioccolato di Modica IGP”

Grazie Sammontana per avere promosso la l’essenza del gusto MODICA.

Altro interessante esempio di valorizzazione del Cioccolato di Modica IGP arriva dalla LIDL Italia attraverso ITALIAMO marchio utilizzato da Lidl per promuovere prodotti alimentari della eccellenza italiana. ITALIAMO non è limitato al mercato italiano; i prodotti vengono distribuiti anche in altri paesi europei, contribuendo alla diffusione della cultura gastronomica italiana all’estero. ITALIAMO mira a far conoscere e apprezzare i prodotti italiani autentici, spesso difficili da trovare al di fuori dell’Italia. CIOCCOLATO DI MODICA IGP, quindi per impreziosire e caratterizzare il gelato in barattolo ITALIAMO con ricotta, miele e, appunto, il cioccolato di Modica IGP.

Il progetto ITALIAMO è stato oggetto di studi sociologici che ne analizzano l’impatto sulla cultura del consumo, evidenziando come arricchisca il lessico alimentare e influenzi le scelte dei consumatori, secondo Food Evolvation.