Scicli – Fonti idriche da preservare, ogni lunedì e giovedì dalle 22 alle 6 del mattino sospensione erogazione acqua a Cava d’Aliga fino al 10 settembre. Lo annuncia una nota del Comune di Scicli.

Occorre preservare la portata di erogazione idrica del serbatoio Currumeli a Donnalucata, che si sta rivelando insufficiente a rifornire la fascia costiera.

Per tale ragione, l’ufficio tecnico del Comune di Scicli ha deciso la sospensione, ogni lunedì e giovedì del mese di agosto e settembre, e fino al 10 settembre, dell’erogazione idrica a Cava d’Aliga dalle ore 22 alle 6 del mattino.