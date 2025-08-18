Scicli – Anche quest’anno, in occasione delle festività di Ferragosto, la Polizia Locale di Scicli ha garantito una presenza costante e capillare sul territorio, assicurando il regolare svolgimento delle numerose iniziative e la serenità dei cittadini.

Sono stati intensificati i controlli su strada, con l’accertamento di 498 violazioni complessive, tra cui 1 infrazione dell’art. 193 del Codice della Strada (circolazione senza copertura assicurativa) con conseguente sequestro amministrativo del veicolo e 3 patenti ritirate.

Sono stati effettuati posti di controllo su 125 veicoli e, nella sola notte di Ferragosto, 24 automobilisti sono stati sottoposti a prova etilometrica.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela delle persone con disabilità, con 46 sanzioni per sosta in spazi a loro riservati. Sul fronte del commercio abusivo, sono stati eseguiti 3 sequestri di merce, mentre per il contrasto all’abbandono di rifiuti sono stati elevati 15 verbali.

Grazie al prolungamento del servizio nella notte tra il 14 e il 15 agosto e agli intensi controlli protratti fino alle ore 3:00, sono stati inoltre elevati 209 verbali.

Oltre alle attività di viabilità, sicurezza stradale e contrasto agli illeciti, la Polizia Locale si è distinta per un intervento di grande valore etico: il salvataggio di 11 cuccioli abbandonati, ritrovati in condizioni di grave rischio per la sopravvivenza. La tempestività degli agenti ha permesso di recuperarli e affidarli a volontari, evitando così un epilogo tragico.

Durante i controlli, è stato anche sanzionato un soggetto per omessa custodia del proprio cane, che aveva morso gli pneumatici di alcune auto in transito, creando pericolo sia per l’animale che per la sicurezza della circolazione.

L’impegno straordinario del personale, soprattutto nella notte tra il 14 e il 15 agosto, ha contribuito a garantire un Ferragosto sicuro e senza incidenti stradali rilevati, grazie ai controlli mirati e alla costante presenza sul territorio, che hanno rassicurato cittadini e visitatori.