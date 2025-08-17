La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, una grossa cella temporalesca si sta avvicinando, portando instabilità soprattutto sui settori centro-orientali e interni.

Le previsioni per oggi

Già dal mattino il cielo si presenta parzialmente nuvoloso sui settori settentrionali e orientali, con qualche pioggia isolata. Ma è nel pomeriggio che si attende il peggioramento più significativo: l’instabilità aumenterà su gran parte dell’isola, in particolare sulle zone centrali e orientali, dove saranno possibili temporali intensi e locali grandinate.

Al contrario, le aree occidentali godranno di un miglioramento, con ampie schiarite. La situazione è prevista in generale miglioramento in serata.

Temperature e venti

Le temperature subiranno un’ulteriore lieve diminuzione, specialmente nelle aree colpite dalle precipitazioni. I venti soffieranno deboli da ovest sul Tirreno, mentre saranno moderati con rinforzi da nord-ovest sullo Stretto di Sicilia. I mari rimarranno poco mossi, con lo Stretto di Sicilia ancora mosso.