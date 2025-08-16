Ragusa – È tutto pronto per un evento che promette di lasciare ancora una volta il segno nell’estate ragusana: lunedì 18 agosto alle ore 21, il sagrato della cattedrale di Ragusa si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere Edoardo Bennato, protagonista assoluto con il suo concerto “Sono solo canzonette”. La serata chiude la fortunata rassegna “Sagrato d’autore”, promossa dal Comune di Ragusa e organizzata dalla Marcello Cannizzo Agency, che proprio quest’anno festeggia trent’anni di appassionata attività nel mondo dello spettacolo.

L’ultimo di cinque appuntamenti pensati per abbracciare la città con la musica e la cultura sarà affidato a un artista che non ha bisogno di presentazioni. Edoardo Bennato, cantautore, polistrumentista e autore tra i più originali della scena italiana, porterà sul palco il suo inconfondibile sound, capace di attraversare generazioni e di raccontare, tra ironia e poesia, la società con uno sguardo sempre attuale.

“Sono solo canzonette” non è soltanto il titolo dello spettacolo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti: un viaggio tra i grandi successi che hanno segnato la carriera di Bennato, da “Il gatto e la volpe” a “L’isola che non c’è”, da “Un giorno credi” fino a “La fata” e “Ogni favola è un gioco”. Brani che nel tempo sono diventati colonna sonora della vita di tanti, simboli di un approccio alla musica libero, anticonformista e visionario, capace di sorprendere il pubblico ad ogni nota.

Il concerto si annuncia come un’occasione irripetibile per ascoltare dal vivo non solo le hit più amate, ma anche per lasciarsi trasportare dall’energia travolgente di Bennato, dalla sua armonica e dalla sua chitarra, strumenti di storie e di sogni che parlano ad ogni generazione. La suggestiva cornice del sagrato, illuminata dalla luce della cattedrale, renderà la serata ancora più magica, offrendo al pubblico un’atmosfera intima e coinvolgente. Il concerto è già sold out.