Ragusa – Il fervore religioso è straordinario. Ancor più perché unito a fede e devozione di grande intensità. Si ripropongono, e non potrebbe essere altrimenti, gli elementi caratterizzanti la festa religiosa solenne più attesa dell’anno a Marina di Ragusa. Una festa che è tornata a riproporsi, ieri, sotto il segno della tradizione. Da metà pomeriggio e sino a tarda sera, con la processione in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna di Portosalvo, a migliaia i fedeli che hanno animato il tragitto del simulacro dalla chiesa al porto turistico con il consueto e sempre suggestivo imbarco.

Le migliaia di fedeli presenti a Marina di Ragusa, come da tradizione, hanno reso omaggio alla Madonna. La processione, guidata dal parroco, don Riccardo Bocchieri, ha visto la presenza delle autorità civili (c’erano, tra gli altri, il sindaco, Giuseppe Cassì, con i componenti della Giunta municipale, il deputato regionale Nello Dipasquale, il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, oltre a numerosi consiglieri comunali) e militari, si è tenuta rispettando, sulla terraferma, l’itinerario previsto per far sì che la Madonna proveniente dal mare potesse benedire i propri “figli” in trepida attesa lungo le vie della frazione rivierasca.

La processione è stata accompagnata dal corpo bandistico Vito Cutello di Chiaramonte Gulfi. Subito dopo l’imbarco, il parroco, don Riccardo Bocchieri, ha letto la benedizione al mare. “Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie – ha declamato tra l’altro il sacerdote – Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno solcato le vie del mare. Per tua grazia, Signore, i nostri padri, che ci trasmisero i segreti del navigare, ci hanno insegnato a vedere nell’immensità delle acque le orme della tua presenza; e con gli strumenti di quella difficile arte ci hanno consegnato la bussola della fede e il timone della speranza”.

Tra i momenti più suggestivi, l’incontro a mare tra il simulacro della Madonna di Portosalvo e quello della Madonna di Punta Secca, anche in questo caso imbarcata. L’emozionante abbraccio, dal sapore storico, sullo specchio d’acqua antistante il lungomare. Come sempre, numerose le imbarcazioni al seguito. Dopo lo sbarco di Maria Santissima di Portosalvo, la stessa processione è proseguita per le vie della frazione rivierasca sino al rientro in chiesa a tarda sera contrappuntato, dopo la mezzanotte, dallo sparo di fuochi d’artificio. “I solenni festeggiamenti dedicati alla Madonna di Portosalvo – afferma il parroco don Bocchieri – riescono ad essere seguiti, come sempre, con notevole partecipazione. Abbiamo avuto l’opportunità di vivere giorni di grande fede perché la patrona di Marina di Ragusa ci prospetta il cielo e quindi la possibilità di vivere in pienezza l’amore di Dio”. Poco dopo mezzanotte, come detto, i suggestivi fuochi artificiali dal porto turistico, curati dalla ditta Etna Pyro di Francesco Privitera da Nicolosi. Sono stati apprezzati dalle migliaia di villeggianti e visitatori presenti nella frazione rivierasca.