Ragusa – Manifestazione di interesse per progetti a favore di minori stranieri non accompagnati. Il Comune di Ragusa informa che è stata avviata un’indagine di mercato per selezionare un ente che si occupi della progettazione e l’attuazione di un intervento finanziato dal Ministero dell’Interno tramite il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI). L’iniziativa ha come obiettivo il potenziamento dei servizi in favore dei “Minori stranieri non accompagnati (MSNA) vulnerabili”.

Gli enti interessati a partecipare a questa procedura di selezione sono invitati a manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 28 agosto 2025. Le candidature devono essere inviate in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente tramite la piattaforma e-procurement del Comune di Ragusa.

Per la presentazione della domanda, è necessario utilizzare l’apposito modello denominato “Istanza Manifestazione di Interesse”, disponibile sulla stessa piattaforma.

Per informazioni e chiarimenti sull’avviso è possibile inviare una mail alla Dott.ssa Adriana Di Stefano, Settore VII, all’indirizzo a.distefano@comune.ragusa.it. Il testo integrale dell’avviso, il modello di domanda e le modalità di partecipazione sono disponibili al link: Appalti Ragusa lavori pubblici.