Il maltempo, annunciato ieri dalla Protezione Civile, sta arrivando anche in provincia di Ragusa. L’allerta meteo gialla, diramata per oggi, sabato 16 agosto, ha trovato conferma con l’arrivo di instabilità che porterà forti temporali e grandinate in diverse zone dell’isola. A Modica, il cielo è già nuvoloso e si sentono tuoni e raffiche di vento.

Il bollettino della protezione Civile della Sicilia pubblicato ieri 15 agosto:” dalla tarda serata di oggi, venerdì 15 agosto 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”

Le previsioni per oggi sabato 16 agosto

L’instabilità che ha colpito ieri la provincia di Siracusa e altre zone della Sicilia, continuerà a interessare diverse province siciliane tra cui Ragusa. Nel pomeriggio, i fenomeni più intensi riguarderanno l’area degli Iblei, estendendosi tra il Ragusano nord-orientale e l’alto Siracusano. I temporali saranno più probabili lungo la linea che collega Modica a Rosolini, ma non si escludono possibili sconfinamenti fino a Ispica.

Nel pomeriggio l’instabilità aumenterà, con possibilità di temporali intensi e locali grandinate nelle aree interne della Sicilia. In serata, l’attenzione si sposterà sulle coste. Temporali di forte intensità potrebbero formarsi sul basso Tirreno e interessare i settori più settentrionali, con sconfinamenti anche sulle coste ioniche e meridionali.