Modica – Il violento maltempo che ha colpito Modica nel primo pomeriggio ha lasciato dietro di sé una scia di danni. Dopo il passaggio di una tromba d’aria, la città è stata colpita da un forte temporale con fulmini e una grandinata di eccezionale intensità, con chicchi grossi come noci.

È già cominciata la conta dei danni: diverse auto sono state danneggiate dalla grandine, mentre la tromba d’aria ha divelto alberi e pali della luce.

Alcune abitazioni hanno subito danni ingenti, con tetti scoperchiati e mura crollate. Le zone più colpite sono state quelle interne e la fascia di Modica Sorda.

Le squadre di soccorso sono al lavoro per mettere in sicurezza il territorio e ripristinare la normalità il prima possibile.