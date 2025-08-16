Il maltempo non dà tregua alla Sicilia. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, una “goccia fredda” manterrà condizioni di instabilità anche per la giornata di domani, domenica 17 agosto, interessando soprattutto le zone centrali e orientali dell’isola.
Le previsioni per domani
La mattinata inizierà con piogge e locali temporali sui settori più settentrionali. Nel pomeriggio, l’instabilità aumenterà notevolmente, con possibilità di temporali intensi e locali grandinate, in particolare nelle aree interne e orientali.
Al contrario, le zone occidentali della regione vedranno un deciso miglioramento, con ampie schiarite. Il tempo migliorerà ovunque in serata.
Temperature e venti
Le temperature continueranno a scendere leggermente, specialmente nelle aree colpite dalle precipitazioni. I venti soffieranno deboli da ovest sul Tirreno, mentre saranno deboli o moderati con rinforzi da nord-ovest sullo Stretto di Sicilia. I mari rimarranno poco mossi, con lo Stretto di Sicilia ancora mosso.
