Palermo – Una violenta “bomba d’acqua” si è abbattuta nel pomeriggio sulla zona di Corleone e Tremonzelli, causando gravi disagi e danni, soprattutto nelle aree rurali e lungo l’autostrada Palermo-Catania.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione Civile per prestare soccorso ai residenti e affrontare le criticità. Anche le squadre del Comune di Corleone sono state subito attive per ripristinare la viabilità.

“La nostra città è stata colpita da una violenta bomba d’acqua che ha provocato disagi e criticità in diverse aree”, ha dichiarato il sindaco Walter Rà. “La nostra squadra reperibile è stata operativa da subito per intervenire nei punti maggiormente colpiti, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità sia urbana che extraurbana e garantire la sicurezza dei cittadini. Comprendiamo le difficoltà che alcuni di voi stanno affrontando e ribadiamo il costante impegno dell’amministrazione nel fornire supporto e assistenza”.