Vittoria – In merito all’Ordinanza sindacale n. 68 del 13 agosto 2025 che vieta l’uso potabile dell’acqua distribuita dalla rete comunale nel quadrilatero di Scoglitti compreso fra Riviera Lanterna, via Plutone, Strada Lucarella per Gela, via Plebiscito e via Genova, il Sindaco Francesco Aiello dichiara: “La rottura che ha determinato l’inquinamento della condotta idrica, della zona interessata, è stata riparata due giorni fa e l’erogazione dell’acqua è ripresa regolarmente.

Tuttavia, in attesa dei risultati delle nuove analisi effettuate, che riceveremo domani mattina, nonostante la giornata di Ferragosto, abbiamo deciso di mantenere l’ordinanza in vigore a titolo precauzionale. La tutela della salute pubblica viene prima di tutto e solo quando avremo la conferma ufficiale della piena conformità dell’acqua potremo procedere alla revoca del provvedimento.”

L’Amministrazione comunale invita pertanto tutti i cittadini residenti nell’area interessata a rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’ordinanza fino a nuova comunicazione.