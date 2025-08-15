Pozzallo – Ieri mattina, nelle acque antistanti l’imboccatura del porto commerciale di Pozzallo, un diportista ha tratto in salvo una tartaruga marina della specie “Caretta caretta” in evidente difficoltà. L’animale aveva un amo da pesca conficcato nel cavo orale e non riusciva a muoversi liberamente.

Allertata dal diportista, la Sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo ha immediatamente attivato la procedura di recupero, assicurando la presa in custodia dell’esemplare fino all’arrivo del personale del W.W.F..

La tartaruga è stata quindi trasferita presso un apposito centro di recupero, dove riceverà le cure necessarie prima di essere reintrodotta nel suo habitat naturale. La Guardia Costiera di Pozzallo, sottolinea come l’intervento sia stato possibile grazie alla prontezza della segnalazione e alla collaborazione del diportista.

In caso di analoghi avvistamenti di animali marini feriti o in difficoltà, i cittadini sono invitati a contattare la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo, attiva 24 ore su 24 al numero 0931/953327.

Con l’occasione, si ricorda che, per le emergenze in mare restano operativi il Numero Unico di Emergenza 112 e il Numero Blu 1530, gratuiti anche da cellulare su tutto il territorio nazionale.