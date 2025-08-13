Maltempo in Sicilia. La Sicilia si prepara a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di una fase di instabilità che porterà rovesci e un sensibile calo delle temperature. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, l’anticiclone subtropicale che ha dominato il clima dei giorni scorsi si farà da parte, lasciando spazio a un’area di bassa pressione.
Le previsioni per oggi, 13 agosto
Oggi, la situazione è ancora relativamente stabile. Una modesta alta pressione subtropicale mantiene il cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio, però, si prevede un po’ di instabilità, con qualche debole rovescio o temporale sui settori interni occidentali e settentrionali dell’isola. Le temperature rimarranno stazionarie.
Sabato, l’arrivo del maltempo
Il vero cambiamento arriverà nella giornata di sabato, quando l’instabilità si estenderà a gran parte della regione. Le temperature subiranno una diminuzione, scendendo anche al di sotto delle medie stagionali. Successivamente, è atteso un nuovo rialzo termico, seguito da un’ulteriore discesa delle temperature. In sintesi, l’estate siciliana si preannuncia meno stabile e con un caldo meno intenso rispetto a quanto inizialmente previsto.
Lascia un commento