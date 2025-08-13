Vittoria – Il FC Vittoria è entusiasta di annunciare l’ingaggio di Gabriele Scaletta, giovane talento di 21 anni, un gigante di 1,90 m che promette di diventare una vera e propria roccia nella difesa biancorossa. Capace di destreggiarsi con maestria sia come terzino sinistro che come difensore centrale, Gabriele porta con sé forza, tecnica e una personalità da leader che darà nuova energia al reparto arretrato.

Il suo percorso, segnato da esperienze importanti con Enna, Siracusa, Nissa — con cui ha conquistato il campionato — e il recente ritorno all’Enna, lo ha forgiato in un difensore solido, affidabile e pronto a fare la differenza in ogni partita. La sua voglia di emergere e la sua determinazione sono un valore aggiunto per il nostro progetto ambizioso.

Le parole di Gabriele Scaletta

“Sono carico e motivato come non mai! Entrare a far parte del FC Vittoria significa sposare un progetto serio e ambizioso, e io sono qui per dare tutto me stesso. Voglio lottare, crescere e vincere insieme a questa grande famiglia biancorossa.”

La dichiarazione del Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia

“Con Gabriele aggiungiamo un difensore duttile, mancino naturale, al nostro reparto difensivo. La sua altezza, la sua tecnica e soprattutto la sua mentalità da combattente lo rendono un acquisto di qualità. Siamo certi che saprà integrarsi perfettamente nel gruppo e diventare un punto di riferimento per tutta la squadra.”

Con l’arrivo di Scaletta, il FC Vittoria si conferma una società proiettata al futuro, decisa a costruire un roster competitivo e solido per affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione.

Benvenuto in biancorosso, Gabriele! Il tuo viaggio insieme a noi inizia ora!