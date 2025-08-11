Vittoria – Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 18, sulla strada provinciale 18 che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. Secondo le prime informazioni lo scontro, avvenuto al chilometro 2, ha coinvolto una Ford Kuga e due scooter.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118 da Vittoria e Santa Croce per soccorrere i feriti. I due scooteristi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, la strada provinciale è stata chiusa al traffico per oltre un’ora, causando notevoli disagi alla circolazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. (Foto Assenza)