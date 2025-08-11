Un tragico incidente stradale avvenuto domenica sera, intorno alle 19, sulla statale 514 Ragusa-Catania, ha causato la morte di una bambina di 2 anni e il grave ferimento dei suoi genitori. La famiglia, originaria di Comiso, viaggiava a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un minivan nel territorio di Licodia Eubea, vicino allo svincolo per Grammichele-Caltagirone.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la piccola non c’è stato nulla da fare. I suoi genitori sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Caltagirone e Catania, dove si trovano in gravi condizioni. I tre occupanti del minivan hanno invece riportato ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Ragusa per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e indagine.