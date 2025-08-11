Scicli – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 14:30, sulla strada provinciale che collega Modica a Scicli, in contrada Spana. Lo scontro ha coinvolto due auto e ha causato il ferimento di tre persone. Secondo le prime ricostruzioni, una Dacia Duster, condotta da un giovane, si è ribaltata dopo l’impatto con una BMW a bordo della quale viaggiava una coppia. Il conducente della BMW ha riportato ferite alla testa.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. I feriti sono stati soccorsi dall’ambulanza del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

Sul posto le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico nella zona ha subito notevoli rallentamenti.