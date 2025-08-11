La Rottamazione Quinquies si profila come una nuova e importante opportunità per i contribuenti italiani. Questa misura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali mira a sanare i debiti con il Fisco, offrendo sconti su sanzioni e interessi e rendendo il saldo più sostenibile. Il suo obiettivo è duplice: aiutare i cittadini e le imprese in difficoltà a regolarizzare la propria posizione e, al tempo stesso, incentivare la riscossione delle somme dovute in modo più efficace per lo Stato.

Quali debiti sono esclusi dalla Rottamazione?

È fondamentale sapere che non tutte le pendenze fiscali rientrano nella sanatoria. Per garantire la riscossione di somme considerate di interesse pubblico, sono stati esclusi specifici tipi di debito:

Recupero di aiuti di Stato : Somme dichiarate illegittime dall’Unione Europea.

: Somme dichiarate illegittime dall’Unione Europea. Crediti da condanne della Corte dei Conti : Debiti derivanti da danni erariali o da illeciti nella gestione del denaro pubblico.

: Debiti derivanti da danni erariali o da illeciti nella gestione del denaro pubblico. Sanzioni penali : Multe, ammende e sanzioni pecuniarie che derivano da provvedimenti giudiziari.

: Multe, ammende e sanzioni pecuniarie che derivano da provvedimenti giudiziari. Tributi locali : Imposte come IMU e TASI, se non gestite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

: Imposte come IMU e TASI, se non gestite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Debiti già oggetto di precedenti rottamazioni: Sono esclusi i debiti che hanno già beneficiato di definizioni agevolate in passato.

Chi può aderire e quali sono i criteri

Possono accedere alla Rottamazione Quinquies sia persone fisiche che giuridiche, incluse imprese e professionisti. I criteri di ammissibilità sono chiari:

Il debito deve essere stato affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro la data stabilita dalla normativa (si ipotizza fino al 31 dicembre 2023).

Il contribuente non deve avere cause di esclusione specifiche, come l’inadempienza in precedenti rateizzazioni.

La misura permette di saldare il debito in un’unica soluzione o tramite un piano di rateizzazione, eliminando sanzioni e interessi di mora per rendere il pagamento più accessibile.

Come verificare l’ammissibilità del proprio debito

Per non commettere errori, è cruciale verificare in anticipo se il proprio debito rientra nella sanatoria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione offre diversi strumenti per questo:

Area riservata online : Consultando il portale, si può visualizzare l’elenco delle cartelle ammissibili.

: Consultando il portale, si può visualizzare l’elenco delle cartelle ammissibili. Estratto di ruolo : Un documento che riassume tutte le pendenze fiscali, ottenibile sia online che presso gli sportelli.

: Un documento che riassume tutte le pendenze fiscali, ottenibile sia online che presso gli sportelli. Simulatore di calcolo : Un servizio online che permette di calcolare l’importo dovuto con gli sconti della rottamazione.

: Un servizio online che permette di calcolare l’importo dovuto con gli sconti della rottamazione. Servizio di assistenza: Per dubbi o chiarimenti, è sempre possibile rivolgersi direttamente agli operatori dell’Agenzia.

Alternative per chi resta fuori

Se un debito non rientra nella Rottamazione Quinquies, esistono comunque altre vie per mettersi in regola:

Rateizzazione ordinaria del debito.

del debito. Accordi di saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate.

con l’Agenzia delle Entrate. Ricorso agli strumenti di autotutela, se si ritiene che il debito sia stato iscritto a ruolo per errore.

Valutare attentamente la propria situazione è il primo passo per evitare conseguenze come pignoramenti o ipoteche.