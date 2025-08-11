Ragusa – Inizia oggi il triduo in preparazione ai solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa. Nel pomeriggio, alle 19,30, la celebrazione eucaristica con omelia sarà tenuta da don Luca Roccaro. Questa sera, alle 21,30, nel giardino delle suore del Sacro Cuore, la compagnia teatrale “Quelli del circolo” presenterà la commedia “Come si rapina una banca” a cura di Liolà e di Pro Loco Mazzarelli. Domani, alle 8, la celebrazione eucaristica. Alle 18 si apriranno le iscrizioni per partecipare al gioco del “Legno a mare” in piazza Torre presso il gazebo della Pro Loco Mazzarelli.

Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale che non mancherà di calamitare l’attenzione degli appassionati. Alle 18,45 ci sarà la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica in chiesa con omelia tenuta da don Giuseppe Iacono. Il triduo si concluderà mercoledì con la celebrazione eucaristica delle 8, la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna delle 18,45 e la celebrazione eucaristica in chiesa con omelia tenuta dal sacerdote Alessio Leggio. Alle 22, poi, in piazza Duca degli Abruzzi, ci sarà lo spettacolo musicale con il gruppo “Scacco matto” live band, a cura del comitato dei festeggiamenti con il contributo del Comune di Ragusa e degli sponsor. La processione è in programma venerdì 15 agosto.

Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, ricorda che il tratto della processione a mare quando si percorrerà il lungomare Andrea Doria e il passaggio della processione serale da piazza Malta con inizio dal lungomare Andrea Doria potrà essere seguita in diretta streaming attraverso il sito ragusaonline.