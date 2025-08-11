Comiso – Saranno celebrati giovedì mattina alle 10, nella Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria, i funerali di Giuseppe e Martina Ruscica, le due vittime del tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 1° agosto sull’autostrada Catania-Gela.

Il corteo funebre partirà dall’abitazione di famiglia a Comiso, in via Eugenio Montale 43. Giuseppe, 71 anni, e sua figlia Martina, 33, sono deceduti a seguito del sinistro che ha scosso le comunità locali. Negli ultimi anni, Martina si era trasferita a Sesto San Giovanni, vicino a Milano. La loro scomparsa prematura ha lasciato un vuoto profondo.