Marina di Ragusa – Cresce l’attesa a Marina di Ragusa per la seconda edizione del “Palco della Danza Iblea”, manifestazione che lunedì 11 agosto, a partire dalle 21, trasformerà piazza Duca degli Abruzzi in una vera e propria arena di talenti del movimento. Sul palco si alterneranno gli allievi di ben 24 associazioni sportive dilettantistiche, pronte a regalare al pubblico uno spettacolo variegato, coinvolgente e ricco di emozioni. La manifestazione, organizzata grazie al prezioso lavoro di squadra tra i principali enti di promozione sportiva del territorio, con il sostegno dell’amministrazione comunale del capoluogo, rappresenta ormai un appuntamento immancabile dell’estate ragusana, capace di valorizzare la danza e lo sport come strumenti di crescita e aggregazione.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali, doverosi verso coloro che hanno reso possibile questa festa di energia e passione. Un ringraziamento speciale, quindi, sarà rivolto al presidente del comitato provinciale Csen di Ragusa e dirigente nazionale dello stesso eps, Sergio Cassisi, al presidente del comitato provinciale Asc Ragusa, Paolo Fuggetta, al vicedelegato provinciale del comitato provinciale Pgs di Ragusa, Pierpaolo Galota, e al presidente del comitato provinciale Aics di Ragusa, Giuseppe Monno. Il successo del Palco della Danza Iblea è il risultato di un lavoro corale, reso possibile anche grazie al coordinamento di figure chiave: Salvatore Occhipinti, responsabile danza sportiva Asc, Gianni Dicaro, responsabile danza sportiva Csen, e Raffaele Furnaro, consigliere regionale Csen, che con dedizione hanno seguito ogni fase organizzativa del progetto. Sul palco di piazza Duca degli Abruzzi, i giovani danzatori delle 24 associazioni sportive dilettantistiche si cimenteranno in esibizioni che spaziano tra generi diversi.

L’evento non sarà solo spettacolo, ma anche occasione di incontro e condivisione, nel segno dei valori dello sport e della danza. Il Palco della Danza Iblea è sostenuto dal Comune di Ragusa, con in testa il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport, Simone Digrandi, che sottolinea come si tratti di uno spazio ideale per dare voce all’entusiasmo e ai sogni dei giovani danzatori, ma anche per rafforzare il legame tra le associazioni sportive, le istituzioni e la cittadinanza.