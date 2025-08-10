È in arrivo un’importante novità per migliaia di famiglie beneficiarie dell’Assegno di Inclusione (ADI). Per colmare il vuoto di un mese di sospensione obbligatoria tra il primo ciclo e il rinnovo del sussidio, il governo ha approvato un bonus ponte una tantum fino a 500 euro. La misura, introdotta tramite un emendamento al decreto-legge “Ilva”, mira a garantire che i nuclei familiari più vulnerabili non rimangano senza sostegno economico.

Come funziona il Bonus Ponte

Il bonus ponte è un contributo straordinario e automatico destinato ai nuclei familiari che si trovano in una condizione specifica:

Hanno completato il primo ciclo di 18 mensilità dell’ADI nel corso del 2025.

dell’ADI nel corso del 2025. Hanno presentato correttamente la domanda di rinnovo dopo il mese di sospensione.

dopo il mese di sospensione. Mantengono tutti i requisiti economici e familiari (come un ISEE aggiornato e la presenza di minori, persone con disabilità o over 60).

L’importo del bonus può arrivare fino a 500 euro. L’INPS accrediterà il contributo in automatico sulla Carta di Inclusione, eliminando la necessità di presentare una richiesta specifica. L’ammontare sarà proporzionato all’importo della prima mensilità del nuovo ciclo di ADI, fino al tetto massimo di 500 euro.

Tempistiche e procedura di rinnovo

Il versamento del bonus avverrà insieme alla prima mensilità del nuovo ciclo di ADI. Per chi ha terminato le prime 18 mensilità a giugno o luglio e ha richiesto il rinnovo tempestivamente, il bonus e la nuova rata saranno erogati intorno a metà agosto. Per chi completerà il ciclo più avanti nel corso dell’anno, l’erogazione sarà garantita comunque entro il 31 dicembre 2025.

È fondamentale ricordare che, al termine dei 18 mesi, l’assegno si interrompe automaticamente. Le famiglie devono quindi presentare una nuova domanda all’INPS per richiedere il rinnovo per ulteriori 12 mesi. Se non ci sono state variazioni nella composizione del nucleo familiare, la procedura è semplificata. Se la domanda di rinnovo viene presentata entro i termini, l’erogazione della prima mensilità del secondo ciclo e del bonus ponte potrà avvenire senza ritardi.