Vittoria – Era ricercato per una condanna definitiva relativa ad una rapina commessa nel 2019 a Vittoria, individuato da una pattuglia dell’Arma è stato tratto in arresto. Nell’ambito dell’ininterrotta attività di controllo del territorio del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, intensificata nel periodo estivo anche per la presenza dei numerosi turisti giunti sul territorio ibleo, i Carabinieri della Stazione di Vittoria, durante un servizio di prevenzione, hanno controllato e identificato P.A., ventiduenne vittoriese.

Dalle verifiche condotte sul posto, è emerso che il giovane era destinatario di un Ordine per la Carcerazione emesso nello scorso mese di giugno dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania per un residuo di pena relativo ad un reato commesso nel 2019.

In particolare il ventiduenne, nel maggio di quell’anno, si era reso responsabile della rapina di un telefono cellulare consumata in pieno centro a Vittoria, ai danni di un minore. I militari, presone atto, lo hanno condotto presso gli uffici della Stazione Carabinieri per completare l’identificazione ed arrestarlo, notificandogli il provvedimento restrittivo definitivo. Terminati gli atti di rito, il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa ove resterà ristretto per espiare la pena residua di 2 anni e 3 mesi di reclusione.