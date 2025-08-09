Si riapre il dibattito sulla pace fiscale con la proposta di una nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, ribattezzata Rottamazione Quinquies. Presentata dalla Lega, la misura punta a offrire ai contribuenti una via ancora più flessibile per sanare i propri debiti, con una dilazione dei pagamenti mai vista prima.

I punti chiave della proposta

Questa nuova rottamazione si distingue dalle precedenti per diversi aspetti:

A chi si applica? Riguarda i debiti affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .

Riguarda i debiti affidati all’Agenzia della Riscossione dal . Quali vantaggi? Il principale beneficio è l’ azzeramento totale di sanzioni e interessi . Il contribuente sarà tenuto a pagare solo il capitale, oltre alle spese di notifica e riscossione.

Il principale beneficio è l’ . Il contribuente sarà tenuto a pagare solo il capitale, oltre alle spese di notifica e riscossione. Come si paga? La novità più rilevante è la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 120 rate mensili , ovvero in un arco di 10 anni . Questo allungamento dei tempi mira a rendere gli importi più sostenibili per le famiglie e le imprese.

La novità più rilevante è la possibilità di dilazionare il pagamento fino a , ovvero in un arco di . Questo allungamento dei tempi mira a rendere gli importi più sostenibili per le famiglie e le imprese. Decadenza : La proposta introduce maggiore flessibilità anche sul fronte dei pagamenti. La decadenza dal beneficio scatterebbe solo dopo il mancato versamento di 8 rate , anche non consecutive, a differenza delle edizioni passate dove bastava un solo ritardo.

: La proposta introduce maggiore flessibilità anche sul fronte dei pagamenti. La decadenza dal beneficio scatterebbe solo dopo il mancato versamento di , anche non consecutive, a differenza delle edizioni passate dove bastava un solo ritardo. Cosa si può rottamare? Non solo tasse e imposte, ma anche debiti previdenziali (INPS) e tributi locali (IMU, TARI), previa delibera degli enti competenti.

Rottamazione non è condono

È importante sottolineare che la rottamazione non è un condono: il capitale del debito resta interamente da pagare. Tuttavia, l’azzeramento di sanzioni e interessi la rende una soluzione accessibile per chi ha vecchie pendenze e non ha la liquidità per saldarle. La proposta è stata depositata in Parlamento ma l’iter è in stand-by in attesa di una valutazione economica da parte del MEF. Se approvata, la Rottamazione Quinquies potrebbe diventare una delle misure di pace fiscale più estese e convenienti di sempre.