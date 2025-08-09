Ragusa – L’ASP di Ragusa comunica che nei presidi di Guardia Medica di Pozzallo e Ispica i turni previsti per il mese di agosto saranno tutti regolarmente coperti. Messo a conoscenza della criticità, il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, si è subito interessato alla questione e, in stretto raccordo con il Direttore del Distretto sanitario di Modica, Claudio Caruso, ha definito le azioni utili a garantire la piena operatività dei servizi. Il dottor Caruso si è prontamente attivato, raccogliendo le adesioni dei medici e assicurando la copertura dei turni fino al 31 agosto.

La Direzione generale ringrazia i medici coinvolti per la disponibilità dimostrata, esempio concreto di spirito aziendale e attenzione verso i cittadini, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica.