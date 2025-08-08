Comiso – Incidente mortale ieri sulla strada provinciale 4, che collega Comiso a Pedalino. Uno scooterista ha perso la vita in un incidente stradale le cui dinamiche sono ancora da accertare. L’uomo è stato trovato a terra, privo di vita, accanto al suo scooter, nei pressi di un distributore di carburante.

Nonostante il tempestivo intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, per lo sfortunato scooterista non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia Locale di Comiso, che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Comiso in attesa delle disposizioni del magistrato di turno.