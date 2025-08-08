Modica – Tentato furto nella notte tra mercoledì e giovedì nella villa di un noto professionista al polo commerciale a Modica. Secondo una prima ricostruzione i ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari in villeggiatura, sono riusciti a scavalcare il muro di recinzione. I malviventi, per assicurarsi l’accesso all’abitazione, hanno avvelenato il cane di guardia, moto poco dopo.

Il piano dei malviventi però è fallito perchè appena entrati in casa si è subito attivato il sistema d’allarme che li ha costretti a fuggire senza bottino. Sul posto le forze dell’ordine.