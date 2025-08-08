Ragusa – Ragusa Ibla una serata di cultura e egittologia con la lectio magistralis di Christian Greco. Dichiarazione dell’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri. “Tre, sono solo tre, da sud a nord, le città italiane che hanno ospitato esposizioni in occasione del bicentenario della fondazione del Museo Egizio di Torino.

Tra queste la nostra amata Ragusa con la mostra “Gli egizi e i doni del Nilo” curata da Arthemisia a Palazzo Garofalo. Una mostra che abbiamo voluto andasse al di là dell’esposizione.

Ieri sera, a Ibla, una grande platea, attenta ed entusiasta, ha partecipato ad una vera e propria lectio magistralis sulla rivoluzione museale che ha condotto Christian Greco a Torino, proiettando l’egizio tra i più importanti e innovativi musei al mondo.

In conversazione con lui, Lorenzo Guardiano, giovane egittologo e orgoglio ragusano a cui va il mio sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione in occasione degli appuntamenti collaterali proposti.

Desidero ringraziare il pubblico sempre presente, prova di una comunità avvezza alla cultura e agli effetti che questa genera sul territorio, e invitare tutti a visitare la nostra mostra, aperta dal martedì alla domenica.