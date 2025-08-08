Per le famiglie che a luglio sono rimaste senza l’assegno a causa della scadenza del ciclo, il governo sta finalizzando l’approvazione di un bonus ponte una tantum. Questo contributo, che può arrivare fino a 500 euro, è pensato per coprire il mese di stop obbligatorio.

Se il bonus verrà approvato, l’accredito avverrà tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, insieme alla prima mensilità del nuovo ciclo dell’ADI, a patto che sia stata presentata la domanda di rinnovo.

Parallelamente, l’INPS ha rafforzato i controlli incrociati in collaborazione con la Guardia di Finanza e altre forze dell’ordine per verificare i requisiti e prevenire abusi e irregolarità, assicurando che i beneficiari siano solo coloro che ne hanno realmente diritto.