Palermo – Un pomeriggio “in versi” attraverso la poetica di tre autori siciliani. Guidati e sollecitati dal poeta Antonino Schiera, alle 18.30 di oggi, giovedì 7 Agosto, in piazzetta Bagnasco, i poeti Agata Albanese, Francesco Ferrante e Lucia Lo Bianco intratterranno il pubblico declamando anche le loro opere.
Un appuntamento per gli amanti della poesia, ma anche per chi si vuole lasciare trasportare dalle emozioni generate dalla parola scritta.
Prosegue la stagione culturale di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.
Lascia un commento