Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia verrà presentato venerdì 8 agosto 2025 alle ore 20,30 presso l’Atrio della Biblioteca Comunale “Francesco Brancato” in via Roma, 2 a Ciminna il libro “Giuseppe Bellafiore. Lungo il cammino 1920 – 1950” di Susanna Bellafiore e Daniela Robberto. Dopo i saluti di Vito Filippo Barone, Sindaco di Ciminna, di Michele Avvinti, Assessore alla Cultura, e di Giuseppe Cusmano, Presidente BCsicilia di Ciminna, sono previsti gli interventi dello studioso Arturo Anzelmo, di Salvatore La Cavera, Architetto Phd, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordinerà i lavori Vito Mauro, Presidente della Pro Loco di Ciminna. L’iniziativa, con ingresso libero, è promosso dalla sede locale di BCsicilia di Ciminna, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco.

Di Giuseppe Bellafiore, storico dell’arte, attento ed esigente studioso che ha rivoluzionato il pensiero della cultura artistica siciliana, si sa tutto. Del suo privato come uomo però nulla si è mai saputo ed è solo attraverso la ricerca minuziosa e capillare, attraverso la personale produzione di scritti, lettere, diari che si scopre il suo carattere malinconico, pensieroso dalle riflessioni amare, a volte scettiche, probabilmente frutto di una vita vissuta tra due guerre.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo o di essere stato suo alunno scolastico o universitario, ricorda benissimo il fascino delle sue lezioni che non è esatto definire come tali quanto piuttosto il confronto tra mente e mente in incontri spesso avvenuti all’esterno delle aule ed al di fuori di ogni didattica strutturata: il linguaggio lessicalmente ineccepibile, il carisma quasi attoriale, il suo spirito libero da pregiudizi incantava e incatenava senza che nulla fosse mai da lui preteso o imposto.