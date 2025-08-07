Un provvedimento sostenuto sia in Commissione Bilancio che in Aula dall’Onorevole Ignazio Abbate e inserito all’interno della manovra finanziaria in fase di approvazione in questi giorni è quello che mette a disposizione dei comuni siciliani risorse importanti per abbattere il costo del trasporto dei rifiuti non riciclabili al di fuori della Regione. Si tratta dell’articolo 6 che comprende due commi da 25 e 20 milioni. Il primo da dividere tra tutti i Comuni siciliani, il secondo che va esclusivamente ai comuni che sono riusciti a superare la soglia del 60% di raccolta differenziata.

“Questo provvedimento rappresenta un importante riconoscimento per i comuni che hanno lavorato con impegno e dedizione – commenta l’onorevole Ignazio Abbate presidente della Commissione Affari Istituzionali – per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale. Un modo per aiutare direttamente le famiglie visto che diminuirà il costo delle bollette TARI e per premiare quei comuni virtuosi che hanno superato la soglia del 60% di differenziata.

In particolare la provincia di Ragusa verrà premiata per la sua condotta virtuosa visto che tutti i 12 comuni iblei hanno fatto registrare quote di differenziata ben superiori al minimo richiesto per cui avranno a disposizione un doppio contributo. Questo consentirà di diminuire i costi della Tari ai cittadini che sono ormai entrati in un circolo virtuoso. I sacrifici fatti in fase di avvio delle varie campagne di sensibilizzazione ad un corretto conferimento dei rifiuti stanno finalmente avendo i propri frutti e a beneficiarne è l’intera comunità”.