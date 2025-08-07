Ragusa – Anche quest’anno l’Assessorato alla Pubblica Istruzione apre le iscrizioni al Servizio “Spazio Gioco” dei Nidi d’Infanzia del Comune di Ragusa, un servizio totalmente gratuito dedicato alle famiglie che hanno bambini in età compresa tra i 18 e i 36 mesi.

Con Spazio-Gioco il gioco diventa più interattivo e permette ai bambini di esplorare, sperimentare e relazionarsi con i loro coetanei, comprendendo come poter risolvere piccoli problemi, prendere decisioni, seguire delle regole sviluppando al contempo le proprie capacità motorie. Un luogo sicuro e protetto che diventa anche un punto di incontro per i genitori che possono così confrontarsi e socializzare, creando una rete di reciproco supporto.

“In questi due anni – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – il servizio dedicato alle famiglie ha sempre più aperto nuove opportunità e spazi per i bambini, e nel tempo cercheremo sempre più di ampliare.

Grazie al fondo di solidarietà del 2024 abbiamo aumentato del 10% il numero di bambini accolti nel servizio mattutino e avviato il servizio dello Spazio Gioco nei nidi d’infanzia Palazzello 1 e Palazzello 2, Patro e San Giovani per un numero aggiuntivo di 58 posti durante le ore pomeridiane. Quest’anno si prevede un ulteriore incremento del servizio”.

Per il nuovo anno scolastico 2025-2026 il Servizio Spazio-Gioco prenderà avvio già dal 1° ottobre sino al 30 giugno nelle strutture:

Asilo Nido Palazzello 1 sito in via Perosi n. 5 fino a n. 20 posti;

Asilo Nido Palazzello 2 sito in via Perosi n. 7 fino a n.20 posti;

Asilo Nido Patro sito in via E. De Nicola s.n.c. fino a n. 16 posti;

Asilo Nido San Giovanni in via Ecce Homo n. 98 fino a n. 16 posti;

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 22 agosto 2025. Le domande possono essere presentate dai nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune di Ragusa.

Possono presentare domanda d’iscrizione anche i non residenti, purché uno dei genitori documenti di svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio comunale di Ragusa.

Alla domanda d’iscrizione va allegato il libretto di vaccinazioni del minore e il documento di riconoscimento del genitore che firma la domanda.

Le domande pervenute fuori termine saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili.

Per l’iscrizione al Servizio di Spazio Gioco NON è necessario allegare il modello ISEE.

Sul sito dell’Ente sarà reperibile la modulistica per le iscrizioni (https://www.comune.ragusa.it/it/news/apertura-iscrizioni-servizio-spazio-gioco-comunale-per-bambini-di-eta-compresa-tra-18-36-mesi).

Per ulteriori informazioni: Ufficio Gestione Asili Nido tel.0932/676473-419-472, e-mail: asilinido@comune.ragusa.it