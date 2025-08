Ragusa – Francesco Piscetta sarà ancora un giocatore della Virtus Ragusa. Il lungo piemontese classe 2002, 203 cm d’altezza, è stato confermato per la stagione 2025/26: si tratta del terzo anno in maglia biancazzurra, a conferma della fiducia nelle sue qualità e nel suo percorso di crescita.

Nato a Borgomanero il 7 marzo 2002, Piscetta è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile del College Borgomanero, completando tutto il percorso fino alle categorie senior. Nel 2018 si trasferisce ad Arona, dove disputa due campionati di Serie C Silver, prendendo parte anche ai tornei giovanili Under 16 e Under 17. Torna al College nel 2020, contribuendo alla promozione della squadra dalla C Silver alla Serie B.

Un anno più tardi, nel giugno del 2022, approda per la prima volta a Ragusa in occasione delle Finali scudetto Under 19: un segno del destino che lo ha poi riportato stabilmente in Sicilia nella stagione 2023/24. Nell’ultima stagione in Serie B Nazionale ha messo a referto 1,8 punti e 1,8 rimbalzi di media a partita. Curiosità statistica: il season high di 12 punti è arrivato nella gara esterna contro la Gemini Mestre, promossa in A2 a fine stagione.

“Sono felice di essere ancora un giocatore della Virtus – dice Pisca – perché so quanto il basket significhi per la città di Ragusa. Negli anni scorsi ho ricevuto tantissimo calore e affetto da parte del pubblico, e spero quest’anno di poter ricambiare sul campo, cercando insieme ai miei compagni di riscattare un finale di stagione che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Le sensazioni per l’annata che ci attende sono positive: mi sento carico e motivato, e spero che anche il pubblico ci dia fiducia e venga numeroso a sostenerci in questa nuova ripartenza”.