Modica – Il 9 agosto, Marina di Modica sarà l’epicentro del divertimento e della musica live, grazie a uno dei concerti più attesi dell’estate 2025: arrivano i The Kolors, tra le band italiane più amate e seguite degli ultimi anni. Dopo una lunga serie di concerti sold out nelle principali città europee e con un tour italiano in continua espansione, Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso), approdano nella cittadina della Contea con il loro tour “Summer 2025”, pronti a far esplodere l’estate modicana con uno spettacolo travolgente. Alle ore 21.45, l’Auditorium Mediterraneo si trasformerà in una vera e propria arena a cielo aperto, con luci, effetti speciali e un’ondata di energia ed entusiasmo. Tra ritmi incalzanti, atmosfere adrenaliniche e una scaletta tutta da cantare e ballare, composta da canzoni sia vecchie che nuove, i fan potranno ripercorrerne la carriera. Non mancheranno grandi hit come “Cabriolet Panorama”, “Karma”, “Italodisco”, “Un ragazzo una ragazza”, l’ultimo successo sanremese “Tu con chi fai l’amore”, fino al nuovissimo tormentone radiofonico “Pronto come va”, già colonna sonora dell’estate 2025.

I The Kolors riescono ad unire generazioni diverse, coinvolgendo il pubblico con un sound internazionale che mescola sapientemente pop, elettronica e funk. Una cifra stilistica ben riconoscibile, che ha accompagnato la band fin dagli esordi. Nel 2015, si sono imposti al pubblico con la vittoria della quattordicesima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, e da allora, hanno costruito un percorso artistico solido e coerente, capace di rinnovarsi a ogni nuova uscita discografica senza mai perdere identità.

«La presenza dei The Kolors nella nostra stagione estiva rappresenta un altro importante tassello nel percorso che la Fondazione sta portando avanti per rendere la cultura e la musica occasioni di incontro, socialità e crescita per la nostra comunità e per i tantissimi visitatori che scelgono Modica d’estate – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Con i The Kolors avremo sul palco un evento musicale di forte richiamo, pensato per le nuove generazioni ma capace di parlare a tutti, grazie a una proposta artistica fresca, originale e travolgente». Il tour “The Kolors Summer 2025” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Color Sound.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate, del Libero Consorzio di Ragusa, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l.. La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del teatro e online su ciaotickets.