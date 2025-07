Marina di Ragusa – Inaugurato oggi venerdì 25 luglio a Marina di Ragusa, in via Citelli n. 15, il primo GeD Store della provincia di Ragusa, dodicesimo punto vendita dell’insegna in Sicilia. Una nuova tappa nel piano di espansione di Drugstore Retail Srl, la società nata dalla joint venture tra Ergon Spa e GeD Store Srl, che rilancia il concetto di drugstore al Sud, unendo tecnologia, assortimento e attenzione alle persone.

Con uno store facilmente accessibile, ben organizzato e dotato di oltre 10.000 referenze, il nuovo punto vendita offre un’esperienza di shopping comoda, efficiente e soprattutto vantaggiosa, in linea con la mission aziendale: portare “il bello della convenienza” in ogni angolo della Sicilia. All’interno del GeD Store di Marina di Ragusa si potrà contare su un’offerta completa e in costante aggiornamento, che spazia dalla cura della casa e della persona, alla profumeria e al make-up, fino ai prodotti per l’infanzia, pet food, tessile casa, piccoli elettrodomestici e una selezione di articoli non food.

Un assortimento che si rinnova costantemente per seguire le tendenze di consumo e rispondere ai bisogni quotidiani di chi vive il territorio, ma anche di chi è in vacanza e cerca soluzioni pratiche, funzionali e convenienti. A rendere ancora più distintivo il nuovo store è la presenza di un team di addetti altamente specializzati, formati per offrire un’accoglienza attenta, disponibile e competente. «I nostri ragazzi vivono a 360 gradi il punto vendita – spiega Gaetano Marsala, amministratore di Drugstore Retail – sono immersi in tutte le attività e pronti a rispondere con cortesia e preparazione a ogni esigenza». In occasione dell’inaugurazione, GeD Store propone un ricco ventaglio di offerte lancio e promozioni dedicate, pensate per accogliere al meglio i nuovi visitatori e far scoprire fin da subito la convenienza concreta e quotidiana che caratterizza l’insegna.

A supportare l’esperienza d’acquisto, anche strumenti digitali pensati per semplificare la spesa e premiare la fidelizzazione. Tra questi, l’App GeD Store (disponibile su Android e iOS), la carta fedeltà digitale che consente di trasformare ogni spesa in un’opportunità per ottenere di più, risparmiando, grazie a iniziative che arricchiscono il carrello senza appesantire il portafoglio. Un ecosistema digitale semplice ma efficace, che unisce la comodità del negozio fisico con i vantaggi della tecnologia. Situato in una delle località balneari più frequentate della Sicilia sudorientale, il GeD Store di Marina di Ragusa nasce per diventare un punto di riferimento per residenti e per turisti, e vivere il “bello della convenienza” tutto l’anno, anche in vacanza.