Modica – “Modica è fra i 90 comuni italiani virtuosi che stamani, a Roma, sono stati insigniti delle Spighe verdi, simbolo equivalente alla Bandiera blu delle aree balneari del Paese. A parlare è Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche ambientali, in una nota stampa diffusa ieri. “I 90 comuni sono stati annunciati questa mattina nel corso di una cerimonia al CNR e Modica potrà fregiarsi per la prima volta, del riconoscimento giunto quest’anno alla sua decima edizione, facendo parte dei 17 nuovi ingressi in questo 2025 del programma nazionale della FEE-Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia la Bandiera Blu. Spighe Verdi, è stato pensato per guidare i comuni rurali in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita.

La fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura gli indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità, valorizzando il patrimonio rurale”.

Tino Antoci, assessore al Turismo: “Per ottenere il riconoscimento è stata necessaria la volontà della nostra Amministrazione di far aumentare partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla realizzazione degli obiettivi. Fra gli indicatori presi in esame c’è infatti la partecipazione pubblica ma anche altri criteri: l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica, gli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, la valorizzazione delle aree naturalistiche, la cura dell’arredo urbano, l’accessibilità per tutti. Modica è fra i soli 3 comuni siciliani insigniti oggi della Spighe Verdi”.