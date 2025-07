Modica – Si aprirà tra musica, stelle e risate “In Teatro Aperto 2025”, la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Una manifestazione poliedrica che porta nella cittadina della Contea una programmazione artistica capace di coniugare grandi protagonisti della scena musicale nazionale con l’energia e la qualità delle realtà locali, per un connubio vivo e vibrante che fa della stagione estiva un autentico concentrato di vivacità culturale. “In Teatro Aperto” prenderà ufficialmente il via giovedì 24 luglio alle ore 21.00 con il concerto “Among the Stars”, affidato al talento e all’entusiasmo dell’Orchestra di fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, diretta dal maestro Mirko Caruso.

Ad ospitare l’evento sarà il suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, qui le note si fonderanno con la magia delle stelle, per un concerto elegante e coinvolgente, che porterà il pubblico in un viaggio tra atmosfere sonore emozionanti e grandi classici della cinematografia, dalle epiche colonne sonore di “Star Wars” ai paesaggi sonori di “C’era una volta in America”. Una serata “tra le stelle”, come suggerisce il titolo del concerto, che inaugura una stagione piena di emozioni. La rassegna proseguirà sabato 26 luglio alle ore 21.30 con il primo appuntamento dedicato al teatro amatoriale. All’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica andrà in scena la commedia “A sacra famigghia”, portata sul palco dalla Compagnia CGS “S. Quasimodo” con la regia di Nele Pluchino. Liberamente ispirata alla celebre “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta, la pièce si snoda tra vizi borghesi, personaggi grotteschi, malintesi e risate. Un cast numeroso e affiatato darà vita a uno spettacolo brillante, capace di divertire e, al tempo stesso, far riflettere con ironia sulle dinamiche familiari e sociali. In scena: Nele Pluchino, Sara Mallia, Peppe Amore, Santo Lauretta, Daniela Blandino, Massimo Mugnieco, Giorgio Gennuso, Salvatore Celestre, Vanna Linguanti, Francesca Linguanti, Rosamaria Turlà, Marinella Giannone, Ausilia Turlà.

Il terzo appuntamento, in programma domenica 3 agosto alle ore 21.00 nel Chiostro di Palazzo San Domenico di Modica, è affidato alla Compagnia Sipario Blu, che porterà in scena la commedia “L’antidoto”, diretta da Piero Pisana. Uno spettacolo ironico e frizzante, in cui si intrecciano equivoci, personaggi surreali e battute taglienti. Un vero “rimedio teatrale” contro l’afa e la monotonia estiva, con protagonisti: Piero Pisana, Loredana Gintoli, Jessica Solarino, Giulia Gianni, Michela Puglisi, Sebastiano Furnò, Simone Occhipinti, Federica Riccobene, Leonardo Di Stefano, Giorgio Di Rosa, Salvo Renno, Piero Basile. La programmazione proseguirà poi fino ai primi di settembre con altri imperdibili eventi tra cui i concerti di Fiorella Mannoia, Cristiano De Andrè, The Kolors e l’omaggio ad Ennio Morricone. “Iniziare la nostra stagione estiva con l’Orchestra del Liceo Musicale e le compagnie teatrali locali significa puntare sul futuro e valorizzare il territorio – affermano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Questi primi appuntamenti aprono la strada all’arrivo di grandi protagonisti della scena artistica nazionale, parte di una ricca programmazione che fa dell’estate modicana un vero punto di riferimento culturale nel panorama siciliano”.

A impreziosire ulteriormente la proposta estiva, la straordinaria mostra “Banksy – Realismo Capitalista” curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, ospitata nello spazio MARF dell’Ex Convento del Carmine di Modica. Un’occasione unica per entrare in contatto con l’universo visionario del celebre street artist, attraverso opere iconiche che uniscono arte, impegno e denuncia sociale.La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate, del Libero Consorzio di Ragusa, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l.. La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del teatro e online su ciaotickets.