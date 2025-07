Ragusa – Sarà tra i protagonisti della serata di domenica 27 luglio 2025, dedicata ai giovani talenti della 30ᵃ edizione del Premio Ragusani nel Mondo, Ruben Micieli, pianista, direttore d’orchestra e compositore di origini comisane, nato nel 1997, già vincitore di oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. Tra i più importanti riconoscimenti, spicca il premio come miglior italiano al 66° Maria Canals International Piano Competition di Barcellona, ricevuto nel 2021.

Ruben Micieli ha calcato palcoscenici prestigiosi in Europa e Asia, come il Teatro La Fenice di Venezia, la Salle Cortôt di Parigi, il Palau de la Música Catalana di Barcellona, il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Xiao Ke Theater di Pechino, il Recital Hall di Hong Kong, il Teatro Municipale di Piacenza, l’Auditorium Paganini di Parma, la Weimarhalle, la Sala Solitär di Salisburgo, la Steinway Hall di Londra e molti altri.

Ha suonato con importanti orchestre internazionali, tra cui la Staatskapelle Weimar Orchestra, l’Orchestra Arturo Toscanini di Parma, la Filarmonica di Bacau, l’Orquestra Filarmonia das Beiras, l’Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, la Roma Tre Orchestra e la Master Orchestra. Ha partecipato a rinomati festival come l’Oeschberghof Classic Piano Festival, Milano Piano City, Virtuoso & Belcanto di Lucca, Lerici Music Festival, Hong Kong Summer Festival, Concerts Grand Salon di Zurigo, Misano Music Festival e Conciertos del Castillo en Águilas.

Dal 2022 è tra gli artisti selezionati dalla Keyboard Charitable Trust di Londra. Ha inciso diversi dischi per etichette come NAXOS, KNS Classical, A2DV Generation (con l’integrale degli Studi di Chopin) e IMD Music. Il suo prossimo album, Verdi & Bellini – Paraphrases de Salon, sarà pubblicato nel 2025 da NAXOS.

Recentemente è stato protagonista di due tournée in Cina con il progetto Dancing on Chopin and Opera Fantasies. Come direttore d’orchestra, ha guidato l’Orchestra Senzaspine di Bologna, la Bazzini Consort Ensemble e l’Orchestra Roma Tre. Ha inoltre fondato la David Orchestra, con cui si esibisce regolarmente. Il suo atteso debutto presso la Filarmonica di Berlino è previsto per il 2025.

Micieli ha iniziato gli studi musicali con Javorka Misic e ha conseguito a soli 17 anni la laurea triennale in Pianoforte presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, dove nel 2019 ha ottenuto anche la laurea di II livello con il massimo dei voti, lode, menzione d’onore e una registrazione ufficiale conservata negli archivi del Conservatorio come documento di eccellenza. Ha proseguito la formazione in Portogallo con Aquiles Delle Vigne presso l’Accademia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne, diplomandosi nel 2018 con il massimo dei voti.

Successivamente ha perfezionato i suoi studi all’Accademia del Ridotto con Delle Vigne e Andrzej Jasiński.

Ha studiato con maestri di fama mondiale come Roberto Prosseda, Michel Beroff, Piotr Paleczny, Boris Berman, Till Felner, Jörg Demus, Joaquin Achucarro, Valery Piassetski, Sergio Perticaroli, Andrzej Jasiński, Leslie Howard, Yehin Gil, Epifanio Comis, Violetta Egorova, Carmelo Pappalardo, e ha approfondito la composizione con Alexander Tchaikovsky e Raffaele Lo Presti. Attualmente studia direzione d’orchestra con Marco Boni presso l’Accademia di Imola “Incontri col Maestro” e con Michele Marvulli, continuando ad approfondire il repertorio romantico attraverso gli incontri con Roberto Prosseda. Una carriera in ascesa, fatta di studio, rigore e passione, che porta in alto il nome della Sicilia e della sua terra d’origine.