Vittoria – Un evento di grande prestigio ha acceso i riflettori su Scoglitti nei primi giorni di giugno: il celebre marchio automobilistico FIAT ha scelto il suggestivo lungomare della frazione marinara come location ufficiale per le riprese dello spot promozionale della nuova Fiat Topolino. La storica casa automobilistica italiana, simbolo del design e dell’innovazione su quattro ruote, ha selezionato Scoglitti per lanciare uno dei modelli più attesi e iconici della sua gamma, la nuova Fiat Topolino, una city car elettrica che richiama lo stile retrò con un’anima sostenibile, pensata per le nuove generazioni e le città del futuro.

Durante le giornate di ripresa, il lungomare di Scoglitti si è trasformato in un vivace set cinematografico: telecamere, tecnici, troupe e attori hanno animato la zona, attirando l’attenzione di curiosi, cittadini e turisti. Le riprese, caratterizzate da un’atmosfera solare e mediterranea, hanno messo in risalto la bellezza autentica del paesaggio costiero, facendo da cornice ideale alla piccola Topolino, protagonista di una campagna che punta a coniugare eleganza, semplicità e sostenibilità. Grande entusiasmo e orgoglio sono stati espressi dal Sindaco Francesco Aiello, che ha dichiarato: “Essere stati scelti da un marchio storico come Fiat per girare uno spot così importante è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità. Scoglitti ha saputo offrire il suo volto migliore: accogliente, solare, autentico. Questo evento rappresenta non solo una straordinaria vetrina mediatica, ma anche un’opportunità concreta per promuovere il nostro territorio a livello nazionale e internazionale. Ringraziamo la produzione per la professionalità e per aver valorizzato il nostro patrimonio paesaggistico con immagini che resteranno impresse negli occhi di milioni di italiani.

La scelta di Scoglitti come location per la campagna Fiat conferma l’attrattiva crescente della località e l’importanza di investire in cultura, turismo e promozione del territorio. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere eventi di respiro nazionale capaci di generare indotto economico, visibilità e orgoglio per tutti i cittadini”.

La Digital Lighthouse e la Twister Film sono le case di produzione partner ufficiali dello spot. La regia dello spot è firmata da Simone Valentini e Luca Curto, mentre la direzione fotografica è stata curata da Olaf Pignataro, autore degli scatti realizzati durante le riprese.